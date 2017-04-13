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    Представлены первые кадры со строящейся сцены конкурса Евровидение-2017 в Киеве

    Установка сидений для зрителей и грин-рум уже завершена

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Представлены первые кадры со строящейся сцены конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Першего канала" Украины, вице-премьер страны Вячеслав Кириленко уже провел инспекцию в Международном выставочном центре, в котором пройдет конкурс.

    Исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак доложил, что установка сцены и оборудования идет ускоренными темпами, установка сидений для зрителей и "грин-рум" для участников конкурса уже завершились.

    Вице-премьер заявил, что правительство Украины выполняет все обязательства по организации конкурса, который в этом году  состоится 9, 11 и 13 мая.

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