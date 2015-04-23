Презентован дизайн сцены конкурса "Евровидение-2015"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Презентован дизайн сцены конкурса "Евровидение", который пройдет в этом году в столице Австрии - Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт конкурса, в этом году сцена конкурса состоит из 1288 отдельных столбов.

Светодиодные колонны могут производить широкий спектр эффектов освещения. На заднем плане сцены будет установлен светодиодный LED экран.

Отметим, что конкурс пройдет 19, 21 и 23 мая на сцене Stadthalle в Вене.

В этом году Азербайджан на конкурсе представит Эльнур Гусейнов с песней "Час волка" ("Hour of the wolf").