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Представлен полноценный трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навеки"

Представлен полноценный трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навеки" Киностудия Marvel представила на официальном YouTube-канале трейлер супергеройского фильма "Черная Пантера: Ваканда навеки", сообщает Report.
Шоу-бизнес
4 октября 2022 г. 11:29
Представлен полноценный трейлер фильма Черная пантера: Ваканда навеки

Киностудия Marvel представила на официальном YouTube-канале трейлер супергеройского фильма "Черная Пантера: Ваканда навеки", сообщает Report.

Идея снять продолжение "Черной пантеры" с Чедвиком Боузманом в главной роли возникла у киностудии сразу после выхода ленты в прокат в феврале 2018 года. В августе 2020 года исполнитель главной роли умер от рака толстой кишки, и создатели картины решили не искать ему замену, а продолжить историю, добавив факт смерти его персонажа в сюжет.

По сюжету новой ленты, после смерти короля Т'Чалла жители вымышленной страны Ваканды защищают свое государство от нападений извне. При этом в трейлере показана таинственная новая Черная Пантера - неизвестная женщина в маске в новом супергеройском костюме. Она взяла на себя роль защитника Ваканды после гибели короля Т'Чалла - предыдущей Черной Пантеры.

Премьера фильма запланирована на 11 ноября.

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Версия на английском языке New and longer trailer for 'Black Panther: Wakanda Forever' now on YouTube

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