Представлен полноценный трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навеки"

Киностудия Marvel представила на официальном YouTube-канале трейлер супергеройского фильма "Черная Пантера: Ваканда навеки", сообщает Report.

Киностудия Marvel представила на официальном YouTube-канале трейлер супергеройского фильма "Черная Пантера: Ваканда навеки", сообщает Report.

Идея снять продолжение "Черной пантеры" с Чедвиком Боузманом в главной роли возникла у киностудии сразу после выхода ленты в прокат в феврале 2018 года. В августе 2020 года исполнитель главной роли умер от рака толстой кишки, и создатели картины решили не искать ему замену, а продолжить историю, добавив факт смерти его персонажа в сюжет.

По сюжету новой ленты, после смерти короля Т'Чалла жители вымышленной страны Ваканды защищают свое государство от нападений извне. При этом в трейлере показана таинственная новая Черная Пантера - неизвестная женщина в маске в новом супергеройском костюме. Она взяла на себя роль защитника Ваканды после гибели короля Т'Чалла - предыдущей Черной Пантеры.

Премьера фильма запланирована на 11 ноября.