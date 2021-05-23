Представительница Азербайджана выступила в финале Евровидения – ОБНОВЛЕНО

Представительница Азербайджана Самира Эфенди выступила в финале песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме.
Как напоминает Report, Самира исполнила песню Mata Hari, которая была написана Эми ван дер Вел, Джошем Эрлом и Люком ван Бирсом из Нидерландов.
Представительница Азербайджана выступила под 21-ым номером.
В Роттердаме, Нидерланды, стартовал финал песенного конкурса "Евровидение-2021".
Как передает Report, в финальной стадии принимают участие представители Азербайджана, Израиля, Швеции, России, Норвегии, Мальты, Сербии, Литвы, Кипра, Украины, Бельгии, Болгарии, Албании, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Финляндии и Греции.
Представительница Азербайджана на конкурсе Самира Эфенди в первом полуфинале исполнила композицию "Мата Хари". Песня была написана Эми ван дер Вел, Джошем Эрлом и Люком ван Бирсом из Нидерландов. По результатам голосования Самира вышла в финал. Представительница Азербайджана будет выступать под 21-ым номером.