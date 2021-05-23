О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представительница Азербайджана выступила в финале Евровидения – ОБНОВЛЕНО

Представительница Азербайджана выступила в финале Евровидения – ОБНОВЛЕНО Представительница Азербайджана Самира Эфенди выступила в финале песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме
Шоу-бизнес
23 мая 2021 г. 00:51
Представительница Азербайджана выступила в финале Евровидения – ОБНОВЛЕНО
Самира Эфенди

Представительница Азербайджана Самира Эфенди выступила в финале песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме.

Как напоминает Report, Самира исполнила песню Mata Hari, которая была написана Эми ван дер Вел, Джошем Эрлом и Люком ван Бирсом из Нидерландов.

Представительница Азербайджана выступила под 21-ым номером.

23:11

В Роттердаме, Нидерланды, стартовал финал песенного конкурса "Евровидение-2021".

Как передает Report, в финальной стадии принимают участие представители Азербайджана, Израиля, Швеции, России, Норвегии, Мальты, Сербии, Литвы, Кипра, Украины, Бельгии, Болгарии, Албании, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Финляндии и Греции.

Представительница Азербайджана на конкурсе Самира Эфенди в первом полуфинале исполнила композицию "Мата Хари". Песня была написана Эми ван дер Вел, Джошем Эрлом и Люком ван Бирсом из Нидерландов. По результатам голосования Самира вышла в финал. Представительница Азербайджана будет выступать под 21-ым номером.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Avroviziya-2021” mahnı müsabiqəsində səsvermə başladı - YENİLƏNİB-2

Другие новости из категории

Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
Победитель Евровидения-2019 заразился коронавирусом и не выступит вживую в финале
Победитель "Евровидения-2019" заразился коронавирусом и не выступит вживую в финале
20 мая 2021 г. 15:21
Выступление Efendi в первом полуфинале Евровидения набрало свыше 2 млн просмотров
Выступление Efendi в первом полуфинале "Евровидения" набрало свыше 2 млн просмотров
20 мая 2021 г. 12:27
Исландия не выступит очно на конкурсе Евровидение в этом году
Исландия не выступит очно на конкурсе "Евровидение" в этом году
19 мая 2021 г. 17:41
Знаменитая модель стала матерью в 50 лет
Знаменитая модель стала матерью в 50 лет
19 мая 2021 г. 04:43
Азербайджан завоевал право выступить в финале «Евровидения»
Азербайджан завоевал право выступить в финале «Евровидения»
19 мая 2021 г. 01:00
Efendi прошлась по красной дорожке Евровидения в Роттердаме
Efendi прошлась по красной дорожке "Евровидения" в Роттердаме
17 мая 2021 г. 13:57
Конкурс Евровидение стартовал в Нидерландах
Конкурс "Евровидение" стартовал в Нидерландах
17 мая 2021 г. 01:01
Девушка Илона Маска попала в больницу после телешоу
Девушка Илона Маска попала в больницу после телешоу
12 мая 2021 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi