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Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля - 2023"

Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля - 2023" Представительница Албании Дрита Зири стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля - 2023".
Шоу-бизнес
23 декабря 2023 г. 02:41
Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул Мисс Земля - 2023

Представительница Албании Дрита Зири стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля - 2023".

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице конкурса в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации указывается также, что титул "Мисс Воздух" получила представительница Филиппин Ильяна Адуана, "Мисс Огонь" стала представительница Таиланда Кора Блиалулт, а звание "Мисс Вода" присуждено До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Конкурс красоты "Мисс Земля" проводится с 2001 года и считается одним из самых престижных наряду с "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

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