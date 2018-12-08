Представительница Мексики завоевала титул "Мисс мира - 2018"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Жительница Мексики Ванесса Понсе завоевала титул "Мисс мира - 2018" на 68-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение вынесло в субботу жюри глобального ежегодного престижного состязания.

Второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Корону победительнице этого года вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, которая одержала победу на "Мисс мира - 2017".