Представительница Мексики завоевала титул "Мисс мира - 2018"

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Жительница Мексики Ванесса Понсе завоевала титул "Мисс мира - 2018" на 68-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение вынесло в субботу жюри глобального ежегодного престижного состязания.
Второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Корону победительнице этого года вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, которая одержала победу на "Мисс мира - 2017".
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