 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представительница Мексики завоевала титул "Мисс мира - 2018"

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Жительница Мексики Ванесса Понсе завоевала титул "Мисс мира - 2018" на 68-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение вынесло в субботу жюри глобального ежегодного престижного состязания.

    Второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Корону победительнице этого года вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, которая одержала победу на "Мисс мира - 2017".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi