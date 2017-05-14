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    Представительница Азербайджана выступила на "Евровидении" - ВИДЕО

    На конкурсе Dihaj представила песню Skeletons

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Dihaj (Диана Гаджиева) выступила в финале конкурса, передает Report.

    На конкурсе Dihaj представила песню «Skeletons», написанную композитором Исой Меликовым на слова Сандры Бьорман - режиссером-постановщиком конкурсного номера Dihaj является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде; отметим, что именно ею были поставлены интервальные акты «Евровидения - 2012» и церемония закрытия Европейских игр в 2015 году.

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