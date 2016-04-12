Представительница Азербайджана на Евровидении-2016 представила видео открытку для конкурса - ВИДЕО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на конкурсе Евровидение-2016 Самра Рагимли представила видео открытку, которая будет показана перед выступлением певицы на конкурсе.

Как сообщает Report со ссылкой на Esctoday, в видео открытке представлены самые известные достопримечательности Баку, такие как Ичеришехер, Приморский национальный парк, Центр Гейдара Алиева и др.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время певица посетит Израиль, Мальту и Грецию для продвижения своей конкурсной песни "Miracle" (Чудо).

Напомним, что Самра Рагимли выступит под 14 номером в первом полуфинале конкурса 10 мая.