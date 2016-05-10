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    Представительница Мальты на "Евровидении" призвала голосовать за Азербайджан

    Она также надеется получить голоса от Азербайджана

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Представительница Мальты на песенном конкурсе "Евровидение-2016" Ира Лоско призвала своих поклонников голосовать за Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.

    При этом, она также выразила надежду, что и в Азербайджане отдадут голоса за нее.

    Отметим, что до этого азербайджанская конкурсантка Самра Рагимли в рамках промо-тура посетила Мальту, где провела встречу с И.Лоско, а также выступила на мальтийском телевидении.

    С.Рагимли и И.Лоско выступят сегодня в первом полуфинале конкурса в Стокгольме.

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