Представительница Мальты на "Евровидении" призвала голосовать за Азербайджан

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Представительница Мальты на песенном конкурсе "Евровидение-2016" Ира Лоско призвала своих поклонников голосовать за Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.

При этом, она также выразила надежду, что и в Азербайджане отдадут голоса за нее.

Отметим, что до этого азербайджанская конкурсантка Самра Рагимли в рамках промо-тура посетила Мальту, где провела встречу с И.Лоско, а также выступила на мальтийском телевидении.

С.Рагимли и И.Лоско выступят сегодня в первом полуфинале конкурса в Стокгольме.