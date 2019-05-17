Представитель Азербайджана прошел в финал конкурса “Евровидение-2019” - ОБНОВЛЕНО - 2

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019», который проводится в Тель-Авиве (Израиль).
Как передаёт Report, Ч.Мустафаев во втором полуфинале под номером 18 исполнил песню "Truth".
Помимо Азербайджана в финал прошли представители Нидерландов, Албании, Швеции, России, Дании, Норвегии, Швейцарии, Северной Македонии и Мальты.
Отметим, что представитель Армении не смог пройти в финал.
*** 00:25
Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступил на «Евровидении-2019», который проводится в Тель-Авиве (Израиль).
Как передаёт Report, Ч.Мустафаев, выступая под номером 18 во втором полуфинале, исполнил песню "Truth".
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Второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение» начался вечером 16 мая в Тель-Авиве.
Как передает Report, в этом туре демонстрировать свой талант и оригинальные номера будут исполнители из Азербайджана, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии, Армении.
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