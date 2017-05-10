Представительница Азербайджана вышла в финал конкурса "Eurovision-2017" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана Диана Гаджиева (Dihaj) вышла в финал конкурса "Eurovision-2017".

Как сообщает Report, в первом полуфинале свои композиции исполнили представители 18 стран. По результатам голосования телезрителей и жюри в финал попали десять артистов: Dihaj (Азербайджан), Робин Бенгтсстон (Швеция), Artsvik (Армения), Сальвадор Собрал (Поргугалия), Demy (Греция), Isaiah (Австралия), SunStroke Project (Молдова), Hovig (Кипр), Кася Мось (Польша) и Blanche (Бельгия).

Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 11 мая, финал - 13 мая.





*** 16:28

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ На международном песенном конкурсе "Eurovision" в Киеве азербайджанская представительница Диана Гаджиева выступит в первом полуфинале 9 мая.

Как сообщает Report, на мероприятии, которое будет организовано в Международном выставочном центре, Д.Гаджиева исполнит песню "Skeletons".

Она выступит восьмой по счету.

Последовательность стран, которые примут участие в первом полуфинале 9 мая, следующая:

1. Швеция

2. Грузия

3. Австралия

4. Албания

5. Бельгия

6. Монтенегро

7. Финляндия

8. Азербайджан

9. Португалия

10. Греция

11. Польша

12. Молдова

13. Исландия

14. Чехия

15. Кипр

16. Армения

17. Словения

18. Латвия.

Официальная церемония открытия конкурса состоялась 7 мая в Мариинском дворце в Киеве. Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - 13 мая.