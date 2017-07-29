Предпремьерный показ фильма "2Pac: Легенда" cостоялся в "CinemaPlus"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре "CinemaPlus Gənclik Mall" организован пресс-показ фильма "2Pac: Легенда", а также прошел грандиозный предпремьерный показ того же фильма, посвященной жизни легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура.

Как сообщает Report, гостями показа, где царила атмосфера в стиле Нью-Йорка в 90-е года, cтали такие известные представители азербайджанской рэп-культуры, как Малик Калантарли, L-mir, Abdul Muzzy, Nadeer, Анар Нагылбаз, Дадо, Гурд, Орхан Гарабасма, Уран, а также звезды шоу-бизнеса, известные журналисты, блоггеры и предприниматели крупных организаций.

Режиссер фильма - Бенни Бум, в главных ролях - Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе и другие.

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.