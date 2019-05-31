Pre-Party музыкального фестиваля "ЖАРА": звезды отправляются в жаркое путешествие - ФОТО

С 25 по 28 июля самые популярные звезды шоу-бизнеса отправятся на побережье Каспийского моря, в город Баку, чтобы стать частью грандиозного шоу — Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019".

Как сообщает Report, 30 мая в ресторане RoseBar Крокус Сити в Москве состоялась Pre-Party, по традиции предшествующая этому долгожданному событию.

Четвертое лето подряд "ЖАРА" неизменно ассоциируется с солнечным летом и любимой музыкой. На Pre-Party участники фестиваля погрузились в уже полюбившуюся атмосферу: "морской" дресс-код, красная дорожка, выступления звезд и жаркие танцы в RoseBar — идеальная подготовка к самому громкому музыкальному событию этого лета.

Ведущими вечера стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк, которые в первую очередь поприветствовали организаторов ежегодного фестиваля "ЖАРА" Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова. На Pre-Party традиционно собрались артисты, которые в этом году будут выступать в Баку: Глюк’oZа, Денис Клявер, Жасмин, Стас Михайлов, Нюша, Митя Фомин, Александр Панайотов, группа "Фабрика", Molly, Алена Апина и многие другие. Также среди гостей вечера были Юрий Аксюта, Артур Гаспарян, Араз Агаларов, Игорь Матвиенко, Стивен Сигал, Амиран Сардаров, Яна Чурикова, Юлия Барановская и др.

На сцене RoseBar выступили:Зомб, Эллаи, Cosmosgirls, Рита Dакота, EMIN, Мари Краймбрери, Элина Чага, Natan, Doni, Ирина Нельсон, Александр Шоуа, Клава Кока, Люся Чеботина, Группа «На-На»,Джиган, Алекс Малиновский, Ternovoy, Саша Гречаник и Assamuel.

С 25 по 28 июля на территории курорта SeaBreezeResort гостей ждут 4 дня развлечений в формате нон-стоп. Фантастические концерты с участием более 80 артистов, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате — атмосфера, с которой не может сравниться ни один современный музыкальный фестиваль. В этом году организаторы обещают пойти на рекорд и значительно превзойти предыдущий масштаб: помимо главной сцены на побережье будут установлены два бассейна с двумя большими сценами, увеличена зона фудкорта, расширена VIP-зона.