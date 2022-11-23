Правила голосования на Евровидении изменили из-за сговора жюри

Европейский вещательный союз (ЕВС) решил изменить правила голосования на "Евровидении-2023" из-за сговора жюри на песенном конкурсе в 2022 году.

Европейский вещательный союз (ЕВС) решил изменить правила голосования на "Евровидении-2023" из-за сговора жюри на песенном конкурсе в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте организации.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле в мае. Как известно, ЕВС принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.

"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования", - заявили представители мероприятия.

Отныне исключительно зрители фестиваля будут решать, какие страны пройдут в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе конкурса.

"Каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни", - сообщается на сайте.