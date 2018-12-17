Пострадавшие от урагана "Катрин" подали в суд на Брэда Питта спустя 13 лет

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В США жители Нового Орлеана, которые лишились домов из-за произошедшего в 2005 году урагана "Катрина", обратились в суд с иском против голливудского актера Брэда Питта, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Требования жителей связны с тем, что строительством их жилья занимался благотворительный фонд актера Make It Right ("Сделай правильно").
При этом дома оказались непригодными для проживания, пострадавшие считают, что дома не соответствуют стандартам. В фонде посоветовали обратиться с этими претензиями к архитектору проекта.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости