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Послуживший моделью для Осла из "Шрека" ослик умер в возрасте 30 лет

Послуживший моделью для Осла из "Шрека" ослик умер в возрасте 30 лет Ослик Перри, послуживший моделью для Осла из серии мультфильмов "Шрек" умер в США в возрасте 30 лет после болезни.
Шоу-бизнес
5 января 2025 г. 06:24
Послуживший моделью для Осла из Шрека ослик умер в возрасте 30 лет

Ослик Перри, послуживший моделью для Осла из серии мультфильмов "Шрек" умер в США в возрасте 30 лет после болезни.

Как передает Report, об этом сообщает американский проект Barron Park Donkey Project, который ухаживает за ослами в городе Пало-Альто в штате Калифорния.

"За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря <...> своему вкладу в фильм "Шрек" в качестве модели для персонажа Осла в фильме", — написала организация на своей странице в Instagram.

Животное болело ламинитом — воспалением чувствительной мягкой ткани (ламины), расположенной между копытным рогом и копытной костью. В последние недели ухаживающие за осликом люди провели много часов с ним на пастбище.

Одна из попечительниц ослика Дженни Киратли сообщила местному изданию Palo Alto Online, что Перри пришлось усыпить из-за мучительной боли, которую он испытывал. По ее словам, персонал перепробовал множество способов облегчить ее, в том числе иглоукалывание, лазерную терапию и массаж, но в начале этой недели стало ясно, что его состояние не улучшается.

Говорящий Осел — лучший друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы, первая часть которой вышла в 2001 году. Мультфильм собрал в мировом прокате $487 млн и спас киностудию DreamWorks Animation от кризиса.

В 2010-м Шрек получил звезду на голливудской "Аллее славы". В 2020 году мультфильм включили в реестр значимых фильмов США. В 2024 году студия анонсировала продолжение истории.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şrek” filmindəki Uzunqulağın prototipi olan eşşək 30 yaşında ölüb

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