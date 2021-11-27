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Последний альбом певицы Адель возглавил британский хит-парад

Последний альбом певицы Адель возглавил британский хит-парад Альбом "30" британской певицы Адель всего за одну неделю достиг первой строчки британского хит-парада.
Шоу-бизнес
27 ноября 2021 г. 08:14
Последний альбом певицы Адель возглавил британский хит-парад

Альбом "30" британской певицы Адель всего за одну неделю достиг первой строчки британского хит-парада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу компания Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов хитов Соединенного Королевства.

Диск, выпущенный 19 ноября, стал самым приобретаемым диском-дебютантом 2021 года. За семь дней его купили 261 тыс раз. Для сравнения, предыдущий самый яркий дебют года, альбом Voyage шведской группы ABBA за первую неделю приобрели 204 тыс человек. В целом же старт "30" стал самым успешным за четыре с половиной года с момента выхода альбома Эда Ширана Divide в марте 2017 года.

В общей сложности 12 песен на диске были прослушаны онлайн 55,7 млн раз. Лидирует он и по показателю физических продаж - поклонники творчества 33-летней певицы из Лондона приобрели 16,7 тыс копий альбома на виниле.

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