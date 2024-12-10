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Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд Финансовый эффект от североамериканской части мирового турне The Eras Tour певицы Тейлор Свифт превысил 6,5 млрд долларов.
Шоу-бизнес
10 декабря 2024 г. 16:57
Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

Финансовый эффект от североамериканской части мирового турне The Eras Tour певицы Тейлор Свифт превысил 6,5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на недавно опубликованное исследование компании QuestionPro.

Исследование основано на опросе почти 2,4 тыс. посетителей концертов Свифт в Северной Америке.

Мировое турне длилось два года, включало 149 стадионных концертов на пяти континентах и завершилось в минувшее воскресенье в Ванкувере (Канада).

Согласно данным исследования зрители шоу, прошедших в рамках The Eras Tour, потратили около 2,1 млрд долларов на покупку билетов и еще 1,9 млрд долларов - на дорогу и проживание. Среди других основных категорий расходов выделяются покупка одежды специально для похода на концерт (1,1 млрд долларов), концертная атрибутика и сувениры (862 млн долларов), а также еда и напитки (544 млн долларов).

Каждый посетитель концерта тратил в среднем около 1,3 тыс. долларов.

Компания певицы - Taylor Swift Touring - сообщила газете The New York Times, что выручка от глобального турне составила рекордные 2,1 млрд долларов.

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