Популярные артисты спели о героях Великой Отечественной войны

Российские артисты по инициативе и при поддержке ЖАРА ТВ записали в условиях самоизоляции новую песню #героямпосвящается. Композиция приурочена к 75-летию праздника Великой Победы.

Как сообащет Report со ссылкой на пресс-службу телеканала, в проекте приняли участие Григорий Лепс, Дима Билан, EMIN, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Брендон Стоун, Зара, Денис Клявер, Ольга Бузова, Artik & Asti, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Юлианна Караулова, TSOY, JONY, Наzима, а также актеры Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Стас Дужников, Камиль Ларин, Азамат Мусагалиев, Сергей Никоненко.

В судьбе каждой семьи, в том числе артистов, война оставила свой трагический след. Проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге народа, который спасал не себя, а весь мир, в то время, как некоторые страны практически сразу сдались фашистам.

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