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Полански привлекут к суду во Франции по жалобе Шарлотты Льюис

Полански привлекут к суду во Франции по жалобе Шарлотты Льюис Кинорежиссер Роман Полански предстанет перед парижским судом в связи с обвинениями в клевете, выдвинутыми британской актрисой Шарлоттой Льюис.
Шоу-бизнес
15 сентября 2022 г. 07:54
Полански привлекут к суду во Франции по жалобе Шарлотты Льюис

Кинорежиссер Роман Полански предстанет перед парижским судом в связи с обвинениями в клевете, выдвинутыми британской актрисой Шарлоттой Льюис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Льюис снималась в фильме режиссера "Пираты" (Pirates) 1986 года. По утверждению актрисы, в период съемок она подверглась домогательствам со стороны Полански. На тот момент Льюис было 16 лет.

Следствие вынесло постановление об отправке дела в исправительный суд Парижа 30 августа. Дата процесса пока не назначена. Полански, которому сейчас 89 лет, никогда не был под судом во Франции.

В 1970-х кинематографист, проживавший тогда в США, был обвинен в незаконной связи с 13-летней Самантой Геймер. Не дожидаясь завершения процесса, он в 1978 году уехал во Францию, где в дополнение к польскому получил французское гражданство. Американская юстиция не прекращала попыток добиться выдачи режиссера.

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Версия на азербайджанском языке Roman Polanski aktrisanın şikayətinə görə məhkəmə qarşısına çıxarılacaq

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