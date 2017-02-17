Полад Бюльбюльоглы поддержал азербайджанскую конкурсантку проекта "Ты супер!"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы поддержал азербайджанскую участницу международного вокального конкурса "Ты супер!" Парвану Алджанову, сообщает Report со ссылкой на НТВ.

18 февраля российский телеканал НТВ покажет продолжение отборочных испытаний конкурса, в котором принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, ребята из приемных и опекунских семей из России и ряда других стран СНГ.

"У Парваны сильный голос и безусловный талант. Я рад, что она прекрасно исполнила песню о маме и достойно представила Азербайджанскую Республику в этом конкурсе", - заявил П.Бюльбюльоглы.

Дипломат пожелал участнице успеха, отметив, что гордится землячкой.