Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом под названием Egypt Station.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на его официальном сайте.

"Новый альбом Пола теперь выпущен и включает в себя синглы I Don't Know, Come On To Me и Fuh You", — говорится на сайте.

Также на сайте написано: "Новый альбом Пола Egypt Station готов к отправлению…", намекая таким образом на название альбома ("Египетская станция" — ред.)

Ранее музыкант признался, что ему нравится название Egypt Station, так как оно соответствует концепции альбома, в котором песни как бы перетекают одна в другую, как станции на пути путешественника.

Новая, 17-я по счету, пластинка музыканта была записана на американской студии Capitol Records. Обложку диска украшает рисунок в исполнении самого Маккартни.