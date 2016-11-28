Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Подготовка к предстоящему на Бакинском олимпийском стадионе концерту "ƏN Yeni İl" в полном разгаре.
Как сообщили Report из пресс-службы стадиона, на концерте с участием местных и иностранных звезд организуют лотерею, в которой будут разыграны квартира в жилом комплексе AAAF Park, 2 автомобиля из центра SEAT Baku и путевка на двоих в Венгрию.
Билеты и шанс на обладание одним из этих ценных призов уже получили 1 500 человек. Лотерея будет разыграна на основе номеров концертных билетов.
Билеты, которые стоят от 9 манатов, можно приобрести через сайт iticket.az, в центрах ASAN xidmət и во всех кассах города.
Отметим, что информационная поддержка принадлежит информагентству Report.
Спонсоры - жилой комплекс AAAF Park, High Boost, Seat, Baku Entertainment Factory, Hell и сайт Iticket.az.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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