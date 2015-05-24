​Победителем “Евровидения-2015” стал швед Монс Зелмерлев - ВИДЕО

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Вене завершился финальный этап «Евровидения-2015».

Как передает Report, победителем музыкального конкурса стал певец из Швеции Монс Зелмерлев с песней Heroes («Герои»). Он получил 365 баллов.

Второе место заняла исполнительница из России. 28-летняя Полина Гагарина исполнила песню A Million Voices («Миллион голосов»). Третья строчка в финальном списке — за итальянским оперным поп-трио Il Volo и их песней Grande amore («Большая любовь»).

Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов (49 баллов) занял 12 место.

Всего в финале «Евровидения» приняли участие 27 стран.