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    ​Победителем “Евровидения-2015” стал швед Монс Зелмерлев - ВИДЕО

    Эльнур Гусейнов занял 12 место

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Вене завершился финальный этап «Евровидения-2015».

    Как передает Report, победителем музыкального конкурса стал певец из Швеции Монс Зелмерлев с песней Heroes («Герои»). Он получил 365 баллов.

    Второе место заняла исполнительница из России. 28-летняя Полина Гагарина исполнила песню A Million Voices («Миллион голосов»). Третья строчка в финальном списке — за итальянским оперным поп-трио Il Volo и их песней Grande amore («Большая любовь»).

    Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов (49 баллов) занял 12 место.

    Всего в финале «Евровидения» приняли участие 27 стран.

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