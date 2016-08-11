Победительница конкурса ​"Евровидение-2016" выступит с концертом в Стамбуле

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Крымская певица Джамала выступит с концертом в Стамбуле в честь людей, павших шехидами за демократию во время последних событий в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, певица Джамала, занявшая первое место на песенном конкурсе "Евровидение-2016" с песней "1944", осудила террористическую организацию FETÖ и заявила, что посвятит концерт в Турции памяти шехидов за демократию.

По ее словам, концерт состоится 17 августа в Стамбуле.

"Турция - часть моей семьи. Я считаю ее своей родиной. Там живут моя сестра и племянники. В Турции всегда я чувствую себя как дома", - отметила певица.