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    Победительница конкурса ​"Евровидение-2016" выступит с концертом в Стамбуле

    Джамала: Я в Турции всегда чувствую себя как дома

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Крымская певица Джамала выступит с концертом в Стамбуле в честь людей, павших шехидами за демократию во время последних событий в Турции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, певица Джамала, занявшая первое место на песенном конкурсе "Евровидение-2016" с песней "1944", осудила террористическую организацию FETÖ и заявила, что посвятит концерт в Турции памяти шехидов за демократию.

    По ее словам, концерт состоится 17 августа в Стамбуле. 

    "Турция - часть моей семьи. Я считаю ее своей родиной. Там живут моя сестра и племянники. В Турции всегда я чувствую себя как дома", - отметила певица. 

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