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    Победительница "Евровидения-2012" в Баку решила вновь принять участие на конкурсе

    Лорин подала заявку на участие в отборочном туре в Швеции

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Популярная шведская эстрадная певица Лорин, победившая в конкурсе "Евровидение-2012", вновь решила принять участие в этом международном песенном конкурсе.

    В 2012 году Лорин выиграла "Евровидение", которое прошло в столице Азербайджана Баку, с хитом Euphoria.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Лорин подала заявку на участие в отборочном туре. Название композиции, с которой эстрадная певица выступит в случае своего триумфа на "Евровидении", пока остается тайной.

    Отмечается, что отборочный тур в Швеции только начался, а многие уже предрекают Лорин победу не только в нем, однако и в финале "Евровидения-2017". 

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