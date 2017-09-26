Победитель "Евровидения" ждет пересадки сердца в реанимации

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Триумфатор минувшего песенного конкурса "Евровидение-2017", прошедшего весной в Киеве, певец из Португалии Собрал ждет пересадки сердца в одном из госпиталей на родине.

Как передает Report, его состояние резко ухудшилось в последнее время, и врачи были вынуждены перевести 27-летнего артиста в реанимацию.

Ранее музыкант уже объявлял о своих проблемах со здоровьем, связанных с врожденным пороком сердца. Из-за этого он ограничил количество своих выступлений и даже брал перерыв на отдых, рекомендованный ему медиками.

В мае 2017 года Португалия, впервые с начала своего участия в конкурсе "Евровидение", одержала победу. Песней-триумфатором стала композиция "Любви хватит на двоих", исполненная Собралом на родном языке. Поклонники и коллеги музыканта оказали ему массовую поддержку в социальных сетях, сообщает РИА Новости.