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Победитель "Евровидения" пройдет тест на наркотики

Победитель "Евровидения" пройдет тест на наркотики Вокалист рок-группы Maneskin, победившей на "Евровидении", добровольно сдаст тест на наличие наркотических веществ в организме.
Шоу-бизнес
23 мая 2021 г. 18:51
Победитель Евровидения пройдет тест на наркотики

Вокалист рок-группы Maneskin, победившей на "Евровидении", добровольно сдаст тест на наличие наркотических веществ в организме.

Об этом объявили в воскресенье организаторы конкурса, комментируя слухи о том, что певец Дамиано Давид мог находиться под воздействием наркотиков.

"Мы осведомлены о слухах вокруг видеоклипа с участием итальянских победителей конкурса "Евровидение", снятого вчера вечером в зеленой комнате (местах, где исполнители ожидают объявления результатов – ред.), - говорится в распространенном заявлении. - Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой". Сама группа потребовала провести тест еще вчера вечером, однако Европейский вещательный союз не смог немедленно организовать проверку.

На видео, о котором идет речь, видно, как вокалист наклоняется к столу и тут же от него отстраняется. Однако, что именно находится на столе, сказать невозможно.

Группа, их менеджеры и глава делегации сообщили организаторам, что в зеленой комнате не было наркотиков. Согласно их разъяснениям, на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло. "Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", - подчеркнули организаторы.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Avroviziya-2021”in qalibi narkotik testindən keçəcək

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