Победитель "Евровидения-2019" заразился коронавирусом и не выступит вживую в финале

Вместе с тем, появление голландца "запланировано перед аудиторией в другой форме", возможно, в записи или по видеосвязи.

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс заразился коронавирусом и не сможет выступить вживую во время финала конкурса этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщили организаторы "Евровидения".

"Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус, - говорится в сообщении. - Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале "Ахой" в Роттердаме".

Вместе с тем, появление голландца "запланировано перед аудиторией в другой форме", возможно, в записи или по видеосвязи.