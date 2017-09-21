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    Победитель Евровидения-2017 госпитализирован

    У Сальвадора Собрала проблемы с сердцем© УНИАН

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Победитель 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, португалец Сальвадор Собрал госпитализирован.

    Как сообщает Report со ссылкой на европейские СМИ, певец размещен в больницу Санта-Круз в Лиссабоне из-за проблем с сердцем, которые он имел ранее.

    По сообщениям СМИ, С. Собралу необходима трансплантация сердца. Теперь, певцу необходимо найди подходящего донора.

    До этого сообщалось, что певец отменил свои концерты из-за проблем со здоровьем.

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