​Платья Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Софи Лорен демонстрируются на выставке

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Платья Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Софи Лорен и других известных зарубежных актрис представили в пятницу в Екатеринбурге.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, наряды хранятся в разных коллекциях, в том числе в собрании римской писательницы и историка моды Мары Пармеджани.

Выставка посвящена Международному женскому дню - 8 Марта.

На выставку также привезли церемониальное платье Грейс Келли, наряды Софи Лорен из фильма "Вчера, сегодня, завтра" и Мэрилин Монро из "Джентльмены предпочитают блондинок". Посетители увидят купальник Сильваны Пампанини, костюм Одри Хепберн из фильма "Римские каникулы", платья Хантер Тило из картины "Дерзкие и красивые", Клаудии Кардинале из фильма "Девушка с чемоданом", Джульетты Мазины из "Дороги".

Отмечается, что подобные выставки часто проводятся в Лондоне, Париже и Риме.

Отметим, что выставка продлится с 4 по 30 марта.