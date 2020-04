​Pitbull записал трек о победе над COVID-19 - ВИДЕО

Pitbull https://report.az/storage/news/fe3fa5bfe0e289f10328e242443c2890/c7f5bc8d-dd8c-4956-974b-48edfc756db2_292.jpg

Американский рэпер и автор песен Pitbull (Армандо Кристиан Перес Акооста) опубликовал трек "I believe that we will win" о победе над коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вы знаете, что распространяется быстрее любого вируса? Страх. Когда речь идет о нем, вы можете либо забыть все и бежать, либо бороться и встать. Позвольте мне сказать вам, во что я верю: мы переживем все это и встанем. Мы победим", — поет Pitbull в треке.

Как сообщает Billboard, все вырученные средства с этой песни пойдут в благотворительные фонды Feeding America (кормит голодающих жителей США) и Tony Robbins Foundation (помогает улучшить качество жизни детей, пожилых людей, бездомных и заключенных).