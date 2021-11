Автор "Гарри Поттера" пожаловалась на угрозы после утечки ее адреса в Twitter

Писательница Джоан Роулинг, автор популярных книг о волшебнике Гарри Поттере, осудила трансгендерных активистов, которые "слили" в соцсети информацию о ее домашнем адресе, после чего она получила много угроз.

Как передает Report, об этом Роулинг написала в Twitter.

По ее словам, несколько сторонников движения сфотографировались рядом с ее домом так, чтобы была видна табличка с адресом, после чего эта информация распространилась по сети и Роулинг начали поступать угрозы.

"Я получила столько угроз убийством, что могла бы оклеить ими весь дом", — написала она, добавив, что "лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы женщинам, — это перестать преследовать и угрожать нам", - обратилась Роулинг к обидчикам.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8