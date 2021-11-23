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Автор "Гарри Поттера" пожаловалась на угрозы после утечки ее адреса в Twitter

Автор "Гарри Поттера" пожаловалась на угрозы после утечки ее адреса в Twitter Писательница Джоан Роулинг, автор популярных книг о волшебнике Гарри Поттере, осудила трансгендерных активистов, которые "слили" в соцсети информацию о ее домашнем адресе, после чего она получила много угроз.
Шоу-бизнес
23 ноября 2021 г. 11:14
Автор Гарри Поттера пожаловалась на угрозы после утечки ее адреса в Twitter

Писательница Джоан Роулинг, автор популярных книг о волшебнике Гарри Поттере, осудила трансгендерных активистов, которые "слили" в соцсети информацию о ее домашнем адресе, после чего она получила много угроз.

Как передает Report, об этом Роулинг написала в Twitter.

По ее словам, несколько сторонников движения сфотографировались рядом с ее домом так, чтобы была видна табличка с адресом, после чего эта информация распространилась по сети и Роулинг начали поступать угрозы.

"Я получила столько угроз убийством, что могла бы оклеить ими весь дом", — написала она, добавив, что "лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы женщинам, — это перестать преследовать и угрожать нам", - обратилась Роулинг к обидчикам.

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Версия на английском языке J.K. Rowling slams transgender activists for posting her home address on Twitter

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