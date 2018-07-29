Певица Зара восхищена гостеприимством азербайджанского народа

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Я потрясена красотой Азербайджана и его гостеприимством жителей.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала российская певица курдско-езидского происхождения Зара Мгоян на красной дорожке международного фестиваля "Жара-2018".

Она отметила также, что восхищается искусством великого азербайджанского певца Муслима Магомаева

"Это великий человек, близкий к сердцу каждого человека", - сказала она, вспомнив, что сама была на его концерте. "В конце все встали и аплодировали ему", - добавила она.

Говоря об участии в фестивале З. Мгоян сказала, что высоко оценивает организацию мероприятия.

"Сегодня внимание всего мира, особенно СНГ, приковано к Баку. Я выступаю на творческом вечере Валерия Меладзе и исполню его и свои песни. Надеюсь зрителям понравится мое выступление ведь это самое главное для артиста", - заключила певица.

Зара также посетила могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.