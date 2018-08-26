Певица София Ротару госпитализирована в реанимацию

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 71-летняя София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление. Потом певице внезапно стало плохо, она потеряла сознание, сообщает Report со ссылкой на КП. Сейчас София Михайловна находится в реанимации в одной из уфимских больниц.

Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления,-рассказала «КП» медсестра из уфимской клиники, где сейчас врачи восстанавливают здоровье Ротару. "Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей. Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили ещё несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо",- рассказали медики.