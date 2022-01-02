Певица Шейла презентовала новую песню после долгого творческого затишья

Известная азербайджанская певица Шейла презентовала новый клип под названием "Seninleyem".
Как передает Report, певица, которая в настоящее время проживает в США, призналась, что данный сингл не означает возвращение на большую профессиональную сцену.
По ее словам, это эмоциональный проект, зарожденный за годы проживания в эмиграции.
"Многие из нас ежегодно посещают Родину, родных и друзей, и мы чувствуем бесконечную эмоциональную и культурную связь с Азербайджаном. Где бы мы ни были, Родина - это место нашей силы, и долгожданная Победа, еще раз это подчеркнула. Решила спеть о Родине вместе с таким же эмигрантом как я, лауреатом конкурса "Бакинская осень", моим другом и бывшим одноклассником Кямраном", - отметила она.
Напомним, что это первый клип Шейлы после долгого творческого затишья.