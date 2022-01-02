Певица Шейла презентовала новую песню после долгого творческого затишья

Известная азербайджанская певица Шейла презентовала новый клип под названием "Seninleyem".

Известная азербайджанская певица Шейла презентовала новый клип под названием "Seninleyem".

Как передает Report, певица, которая в настоящее время проживает в США, призналась, что данный сингл не означает возвращение на большую профессиональную сцену.

По ее словам, это эмоциональный проект, зарожденный за годы проживания в эмиграции.

"Многие из нас ежегодно посещают Родину, родных и друзей, и мы чувствуем бесконечную эмоциональную и культурную связь с Азербайджаном. Где бы мы ни были, Родина - это место нашей силы, и долгожданная Победа, еще раз это подчеркнула. Решила спеть о Родине вместе с таким же эмигрантом как я, лауреатом конкурса "Бакинская осень", моим другом и бывшим одноклассником Кямраном", - отметила она.

Напомним, что это первый клип Шейлы после долгого творческого затишья.