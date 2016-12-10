Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Американская певица Мадонна получила награду "Женщина года" по версии журнала Billboard.

Как передает Report, об этом сообщает сайт издания.

"Спасибо вам за признание моей способности продолжать карьеру на протяжении 34 лет", — цитирует издание отрывок из речи певицы, которую она произнесла, получая награду.

Мадонна в своей победной речи затронула ряд проблем, среди которых сексизм и мужской шовинизм, а также борьба с ВИЧ. Она также вспомнила о тех артистах, которые ушли из жизни в последние годы.

"Мне кажется, самое противоречивое, что я сделала – это то, что я осталась. Майкл (Джексон – ред.) ушел. Тупак ушел. Принс ушел. Уйтни (Хьюстон – ред.) ушла. Эми Уайнхаус ушла. Дэвид Боуи ушел. Но я все еще стою здесь. Я одна из числа счастливчиков и каждый день я молюсь", — сказала певица.