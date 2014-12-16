Певица Гюнешь: Азербайджан - неотъемлемая часть меня

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с белорусской певицей азербайджанского происхождения, претенденткой на участие в конкурсе "Евровидение -2015" Гюнешь Аббасовой.

- Гюнешь, почему Вы решили принять участие в отборе для представления Беларуси на "Евровидении-2015"? Что для вас означает "Евровидение"?

- Это моё шестое участие в белорусском национальном отборе "Евровидения". Признаюсь честно, что на участие в этом году меня сподвиг мой супруг. Произошло это после участия в конкурсе "Turkvision". Наблюдая за мной, и за тем, как проходила подготовка к конкурсу, как рождались идеи, песня, номер, как сплоченно работала наша белорусская команда и как упорно, даже можно сказать фанатично я шла к своей цели выступить достойно и представить нашу страну на высшем уровне, и когда мне удалось войти в тройку сильнейших и занять второе место на "Turkvision", он был настолько впечатлен, что практически уговаривал меня не сдаваться и в шестой раз подать заявку на участие в отборочном туре "Евровидения". Признаюсь честно, что согласилась я не сразу.

"Евровидение" - музыкальное событие, где исполнителю предоставляется возможность показать себя и свое творчество на всю Европу, ведь к конкурсу очень большой интерес. Для меня "Евровидение" - это музыкальный праздник, где профессионалы со всей Европы демонстрируют и обмениваются своими музыкальными идеями и тенденциями.

- Как Вы оцениваете свои шансы на победу в национальном отборе? Расскажите, пожалуйста, о песне, с которой Вы собираетесь выступить?

- В этом году в Беларуси на национальном отборе представителя будут выбирать семь членов жюри, восьмым голосом станет голос телезрителей. По каким критериям члены жюри будут делать свой выбор, я не знаю. Но я в своем выступлении буду делать ставку на голос.

Песня, с которой я принимаю участие в отборе называется "I believe in a miracle" (“Я верю в чудо”). Эта песня обо мне, о том, что самая заветная мечта в моей жизни исполнилась, я встретила свою вторую половинку, свою настоящую любовь. Эта песня о самых светлых чувствах, о вере только в хорошее и о том, что чудеса действительно случаются. Этим счастьем я хочу поделиться с окружающими.

- Поддерживают ли Вас проживающие в Беларуси азербайджанцы?

- У нас в Беларуси проживает большое количество азербайджанцев, функционирует азербайджанская диаспора "Гобустан", которая была создана в Минске в 1997 году. Все национальные азербайджанские праздники (Новруз байрам, Гурбан байрам) мы стараемся отмечать вместе.

Мне очень приятно, что меня поддерживают не только азербайджанцы, проживающие в Беларуси, но и мои соотечественники из разных уголков земли.

- Задумывались ли Вы попробовать свои силы в национальном отборе Азербайджана в будущем?

- Азербайджанцы зарекомендовали себя как талантливая и поющая нация. Огромное количество молодых исполнителей проявляют себе на национальных отборах. Несмотря на то, что Азербайджан участвует на "Евровидении" не так давно, страна уже успела стать победителем, и каждый раз представители Азербайджана занимают высокие строчки в финальной таблице. Если мне представится возможность представить Беларусь на "Евровидении", я уверена, что все азербайджанцы проголосуют за Беларусь!

- В этом году "Евровидение" проводится в Австрии. Как Вы относитесь к прошлогоднему победителю конкурса Кончите Вюрст и к подобным тенденциям на "Евровидении"?

- Увидев Кончиту на "Евровидении", у меня возникла неоднозначная реакция. Ведь это так неестественно и странно увидеть мужчину, который изображает женщину, да ещё и с бородой. Каждый год я слежу за конкурсом и всегда голосую за сильнейшего, на мой взгляд, участника. В этот раз я была в замешательстве, ведь австрийский участник безусловно талантливо и убедительно представил свою песню. Но, признаюсь честно, что я не отдала ни одного голоса за Кончиту Вюрст.

- Смотрели ли Вы "Евровидение-2012" в Баку. Что Вам запомнилось больше всего на том конкурсе?

- Конечно же, я смотрела конкурс, который проходил в Баку. Поразила площадка, огромный Crystal Hall впечатлил своей красотой и необычностью. По отзывам нашей белорусской делегации их очень впечатлил Баку и гостеприимство азербайджанцев!

- Вы также участвовали на первом конкурсе "Тюрковидение" в Турции. Что Вы можете сказать об этом конкурсе в плане сохранения тюркской культуры и самобытности? Какое впечатление на Вас произвел победитель конкурса - представитель Азербайджана?

- Здорово, что появился такой конкурс как "Turkvision", который объединяет все тюркские нации, популяризирует и сохраняет культуру тюркских народов. Многие участники были в недоумении, как в конкурсе может участвовать славянская страна Беларусь. Когда я вышла на сцену с песней собственного сочинения на турецком языке - "Son hatıralar", турецкая публика была в восторге, зал взорвался шквалом аплодисментов. Когда турецкие зрители из зала выкрикивали "Беларусь! Беларусь!" стало понятно, что нас всех объединила музыка. Со стороны членов жюри мне не хватило буквально пяти баллов до первого места. Но меня порадовало то, что первое место досталось Азербайджану. Фарид Гасанов талантливый исполнитель и я желаю ему больших побед и творческих успехов.

- Гюнешь, Вы родились в Беларуси, но в ваших венах течет азербайджанская кровь, ощущаете ли Вы себя больше белоруской или азербайджанкой?

- Я чистокровная азербайджанка, которая родилась и выросла в Беларуси. Беларусь для меня особенная страна, это мой дом, где живут мои родители, мои друзья, педагоги, коллеги, а также люди, которые полюбили мое творчество. Азербайджан страна моих предков, место, где родились мои родители. Любовь к Азербайджану - это неотъемлемая часть меня.

- С чем символизируют Азербайджан Ваши друзья? Каким они представляют Азербайджан?

- Мои друзья, даже те, которые никогда не были в Азербайджане, очень хорошо знают и представляют себе какой гостеприимной является моя этническая родина. Они знают названия всех азербайджанских блюд и даты национальных праздников. Моя мама профессиональный повар и она частенько балует своих гостей разными вкусностями.

- Направлено ли Ваше творчество также на продвижение культуры Азербайджана в Беларуси?

- На своих сольных концертах по городам Беларуси я всегда исполняю композиции также и на азербайджанском языке. Я вижу, что белорусскому слушателю это нравится. Также, у нас есть традиция, раз в два года проводить фестиваль национальных культур в городе Гродно, в рамках которого более 25 диаспор разных национальностей демонстрируют свою культуру белорусам.

- Собираетесь ли Вы дать концерт в Азербайджане?

- Я неоднократно выступала в Азербайджане, и дай Бог в будущем я приеду с большой сольной программой.

- Что бы Вы хотели сказать азербайджанской публике?

- В первую очередь я хочу пожелать всем крепкого здоровья! Пусть в наступающем году все ваши мечты и желания исполнятся. Верьте в любовь, добро и пусть в вашей жизни случаются чудеса!