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Певица Адель перенесла концерты из-за COVID-19 у половины ее команды

Певица Адель перенесла концерты из-за COVID-19 у половины ее команды Британская певица Адель сообщила об отмене ближайших концертов в Лас-Вегасе за сутки до начала тура из-за проблем с логистикой и положительных тестов на коронавирус у половины ее команды.
Шоу-бизнес
21 января 2022 г. 12:38
Певица Адель перенесла концерты из-за COVID-19 у половины ее команды

Британская певица Адель сообщила об отмене ближайших концертов в Лас-Вегасе за сутки до начала тура из-за проблем с логистикой и положительных тестов на коронавирус у половины ее команды.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В своем видеообращении к поклонникам в инстаграме она сообщила, что не спала последние 30 часов, но времени не хватило и подготовиться к началу тура оказалось невозможно. Певица извинилась перед зрителями и пообещала, что в ближайшее время будут назначены новые даты концертов.

Как сообщает BBC News, серия концертов Weekends With Adele в Лас-Вегасе была анонсирована в ноябре. Согласно плану, Адель должна была давать по два концерта каждые выходные вплоть до апреля.

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Версия на английском языке Adele postpones her concerts due to positive COVID cases among her crew members

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