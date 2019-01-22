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    Певец Крис Браун задержан во Франции

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Американский певец и актер Крис Браун задержан в Париже сегодня утром по подозрению в изнасиловании. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французский журнал Closer.

    По его сведениям, в комиссариат Парижской полиции поступила жалоба от 24-летней девушки, имя которой не называется. Она обвинила певца, его друга и телохранителя в изнасиловании. По данным агентства Associated Press, все они сейчас находятся под стражей, правоохранительные органы ведут расследование.

    По словам заявительницы, инцидент произошел в ночь на 16 января в отеле Mandarin Oriental в первом округе столицы.

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