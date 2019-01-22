Певец Крис Браун задержан во Франции

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Американский певец и актер Крис Браун задержан в Париже сегодня утром по подозрению в изнасиловании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французский журнал Closer.

По его сведениям, в комиссариат Парижской полиции поступила жалоба от 24-летней девушки, имя которой не называется. Она обвинила певца, его друга и телохранителя в изнасиловании. По данным агентства Associated Press, все они сейчас находятся под стражей, правоохранительные органы ведут расследование.

По словам заявительницы, инцидент произошел в ночь на 16 января в отеле Mandarin Oriental в первом округе столицы.