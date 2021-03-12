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Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами

Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены
Шоу-бизнес
12 марта 2021 г. 13:32
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами

Знаменитый итальянский эстрадный певец Джанни Моранди был срочно госпитализирован с сильными ожогами рук и ног, которые он получил во время работ в саду своего загородного дома. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу журналистам близкие знакомые 76-летнего музыканта.

Инцидент произошел накануне, когда он находился в своем доме в городке Сан-Ладзаро-ди-Савена под Болоньей.

Сам Моранди разместил в четверг в Facebook свою фотографию за рулем небольшого трактора с подписью: "Деревенские работы. Наконец-то я нашел перчатки своего размера".

Популярный певец, в частности, занимался обрезкой ветвей кустарника, которые потом он решил сжечь на костре. Однако в какой-то момент он поскользнулся, потерял равновесие и упал прямо в огонь. К счастью лицо артиста не пострадало, зато его руки и ноги оказались сильно обожжены.

На автомобиле скорой помощи Моранди спешно доставили в центральную больницу Болоньи, однако после осмотра врачей его перевели в специализированный ожоговый центр в городе Чезена. По словам местных врачей, жизни музыканта ничто не угрожает.

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