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    ​Певца из России Стаса Пьеху не пустили в Украину

    Концерт должен был состоятся сегодня в одесском клубе Itaka

    Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Российского певца Стаса Пьеху не пустили на территорию Украины.

    Как передает Report, об этом сообщил концертный директор внука Эдиты Пьехи Александр Качан изданию Super.

    "Мне позвонил заказчик поздно ночью и сказал, что им поступила информация, что в случае нашего прилета в аэропорт Одессы, нас развернут и отправят назад. К сожалению, больше нам ничего не сказали", - сказал он.

    Концерт российского артиста должен был состоятся сегодня в одесском клубе Itaka.

    "Мы сожалеем, Концерт Стаса Пьехи отменен по организационным причинам". - сообщила пресс-служба клуба Itaka в Фейсбук.

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