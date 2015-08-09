​Певца из России Стаса Пьеху не пустили в Украину

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Российского певца Стаса Пьеху не пустили на территорию Украины.

Как передает Report, об этом сообщил концертный директор внука Эдиты Пьехи Александр Качан изданию Super.

"Мне позвонил заказчик поздно ночью и сказал, что им поступила информация, что в случае нашего прилета в аэропорт Одессы, нас развернут и отправят назад. К сожалению, больше нам ничего не сказали", - сказал он.

Концерт российского артиста должен был состоятся сегодня в одесском клубе Itaka.

"Мы сожалеем, Концерт Стаса Пьехи отменен по организационным причинам". - сообщила пресс-служба клуба Itaka в Фейсбук.