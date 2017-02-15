Первая партия билетов на "Евровидение" была раскуплена за 40 минут

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Первую партию билетов на песенный конкурс "Евровидение" раскупили за 40 минут.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Продажа билетов на финальное шоу стартовала 14 февраля. В первую партию входило почти 1,9 тыс. билетов: "Большинство покупателей было из стран Евросоюза. Волн продажи будет не меньше трех", – рассказали в НТКУ.

Кроме того, 14 февраля также началась продажа билетов на финальную репетицию "Евровидения", так называемый Дневной финал. На это шоу было продано более 2,6 тыс. билетов.

Также поступили в продажу билеты на семь остальных шоу (репетиций), по 2 тыс. билетов на каждое.