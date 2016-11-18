Перелом ноги Хадисы не повлияет на ее участие на концерте в Баку

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Перелом ноги известной турецкой певицы Хадисы не повлияет на ее участие на концерте на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщила Report пресс-секретарь стадиона Джамиля Мехдиева, участие Хадисы на концерте остается в силе: "Врачи посоветовали ей не двигаться в течение трех недель. Ее концерт в Баку запланирован через 6 недель. То есть, нет никаких препятствий для ее приезда в Баку".

В пресс-службе стадиона также отметили, что Хадису на сцене будут сопровождать 6 бельгийских танцоров. Помимо этого, вместе с певицей в Баку приедут две ее сестры.

Отметим, что на концертной программе "ƏN Yeni İl" (Самый Новый год), организованном 31 декабря по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, помимо отечественных звезд Ройи и Мири Юсифа выступят звезды турецкой эстрады Хадисе, Демет Акалын, Мурат Далкылыч, Берксан, Озан Догулу, известные ди-джеи Джемре и Махмут Орхан.

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