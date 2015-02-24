​Озджан Дениз провел гала-представление своего фильма в Баку - ФОТО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Популярный и любимый многими турецкий певец, композитор и режиссер Озджан Дениз приехал в Баку, чтобы принять участие в гала-представлении своего фильма. Как сообщает Report, на гала представлении фильма "Sevimli tehlikeli", который состоялся в киноцентре им. Низами, приняли участие исполнители главных ролей в фильме Айджа Айшин Туран и Шюкру Озйылдыз. Турецкие гости признались, что очарованы прекрасным городом Баку.

Актеров, которые прошли по красной дорожке и вошли в киноцентр им.Низами, восторженно встретили их поклонники. После этого состоялось гала-представление фильма. Фильм снят в жанре романтической комедии. Озджан Дениз в этой картине на передний план вывел элементы любви, романтизма и драмы. Фильм, который является совместным производством Авшарфильм и ДНЗ-фильм, снят в августе прошлого года.

После показа фильма Озджан Дениз и творческая группа картины провела пресс-конференцию для журналистов.

Отвечая на все вопросы с большим удовольствием, режиссер фильма сказал, что очень любит Баку: "Я часто бываю в Баку и очень люблю этот город, его прекрасных жителей. В прошлый раз я приезжал сюда с фильмом, где снялся в главной роли. На этот раз я привез фильм, режиссером которого являюсь сам. Надеюсь, что фильм вам понравился".

На пресс-конференции Озджан Дениз исполнил азербайджанскую песню.