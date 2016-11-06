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    Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

    Актриса уже готовит документы для получения гражданства

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Итальянская актриса Орнелла Мути является резидентом РФ и готовит документы для получения российского гражданства.

    Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости актер Александр Ревва, в чьем клипе снялась Мути.

    "Орнелла Мути уже является резидентом РФ и готовит документы для получения российского гражданства, о чем она рассказала сегодня на презентации нашего совместного клипа "Как Челентано", — подтвердил Ревва.

    Орнелла Мути сыграла саму себя в клипе, в котором сценический герой Реввы сердцеед Артур Пирожков изображает всемирно известного "строптивого" итальянца.

    На днях гражданином России стал голливудский актер Стивен Сигал.

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