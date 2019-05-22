Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали результаты голосования

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" 2019 года пересчитали результаты зрительского голосования, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Некоторые баллы во время шоу были начислены некорректно, отметили организаторы. В подсчет голосов закралась человеческая ошибка, что привело к неточному среднему результату.

Представитель России Сергей Лазарев, занявший третье место с песней Scream, при пересчете голосов получил на один балл больше. Это не повлияло на итоговую расстановку сил в тройке лучших.

Исполнители из Норвегии и Швеции, занявшие пятую и шестую строчки, поменялись местами после пересчета голосов. Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.

В этом году "Евровидение" проходило в Израиле. Первое место досталось голландцу Дункану Лоуренсу с композицией Arcade. Вторым стал итальянец Mahmood, на третьей строчке расположился россиянин Сергей Лазарев.