Опубликованы результаты голосования азербайджанского фан-клуба "Евровидения"

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Официальный фан-клуб Евровидения Азербайджана (OGAE Azerbaijan) опубликовал данные своего голосования.

Как сообщает Report, члены фан-клуба отдали максимальные 12 баллов представителю России Сергею Лазареву с его песней "You are the only one".

10 баллов были отданы представителю Франции, 8 - Италии, 7 - Австралии, 6 - Болгарии, 5 - Австрии, 4 - Швеции, 3 - Эстонии, 2 - Латвии, 1 - Сербии.

В настоящее время в общем голосовании фан-клубов стран-участниц "Евровидения" лидируют Франция, Россия, Австралия, Болгария, Италия. Азербайджан занимает 17 место с 31 баллом, опережая Армению и Грузию.