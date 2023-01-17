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Опубликован трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец"

Опубликован трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец" StarWars показала трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Премьера на канале Disney+ состоится 1 марта.
Шоу-бизнес
17 января 2023 г. 11:10
Опубликован трейлер третьего сезона сериала Мандалорец

StarWars показала трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Премьера на канале Disney+ состоится 1 марта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Режиссерами проекта выступили Рик Фамуйива, Рэйчел Моррисон и Ли Айзек Чанг.

Действие нового сезона разворачивается через пять лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая". Охотник за головами Дин Джарин отправляется на родную планету Мандалор, чтобы восстановить свою репутацию.

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