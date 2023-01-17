Опубликован трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец"

StarWars показала трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Премьера на канале Disney+ состоится 1 марта.

StarWars показала трейлер третьего сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Премьера на канале Disney+ состоится 1 марта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Режиссерами проекта выступили Рик Фамуйива, Рэйчел Моррисон и Ли Айзек Чанг.

Действие нового сезона разворачивается через пять лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая". Охотник за головами Дин Джарин отправляется на родную планету Мандалор, чтобы восстановить свою репутацию.