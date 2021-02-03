Определен представитель Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021"

Общественная телерадиовещательная компания завершила прием песен для международного песенного конкурса "Евровидение-2021".
Как сообщил Report руководитель азербайджанской делегации конкурса Иса Меликов, на отборочный этап представлено 229 композиций отечественных и зарубежных авторов.
Официальная презентация песни пройдет в марте.
Азербайджан на конкурсе представит певица Эфенди.
В этом году полуфиналы песенного конкурса "Евровидение" запланированы на 18 и 20 мая, финальный - на 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).