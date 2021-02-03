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Определен представитель Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021"

Определен представитель Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021" Общественная телерадиовещательная компания завершила прием песен для международного песенного конкурса "Евровидение-2021"
Шоу-бизнес
3 февраля 2021 г. 13:58
Определен представитель Азербайджана на конкурсе Евровидение-2021

Общественная телерадиовещательная компания завершила прием песен для международного песенного конкурса "Евровидение-2021".

Как сообщил Report руководитель азербайджанской делегации конкурса Иса Меликов, на отборочный этап представлено 229 композиций отечественных и зарубежных авторов.

Официальная презентация песни пройдет в марте.

Азербайджан на конкурсе представит певица Эфенди.

В этом году полуфиналы песенного конкурса "Евровидение" запланированы на 18 и 20 мая, финальный - на 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı "Avroviziya - 2021"də təmsil edəcək müğənni müəyyənləşib

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